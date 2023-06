Przegrał dwa mecze eliminacyjne i po pół roku wyleciał z reprezentacji

Po tych porażkach reprezentacja z dorobkiem trzech punktów zajmuje czwarte miejsce w grupie J - za Portugalią, Słowacją i Luksemburgiem. To przechyliło szalę i doprowadziło do zwolnienia szkoleniowca już na samym początku eliminacji. Bośnia i Hercegowina uznała, że nie ma na co czekać, trzeba ratować kwalifikacje.