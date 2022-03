Przedziwna odpowiedź Haalanda na krytykę. "Pewien rolnik powiedział mi..."

Paweł Czechowski Piłka nożna

Erling Haaland nie zawiódł kibiców reprezentacji Norwegii - w dwóch ostatnich meczach narodowej kadry zdobył trzy bramki i mocno przyczynił się do miażdżącej wygranej z Armenią. Tyle samo co o jego występie mówiło się w Skandynawii o tym, że piłkarz unikał mediów w trakcie zgrupowania. 21-latek na wszelką krytykę odpowiedział bardzo specyficzną anegdotą - i nie do końca wiadomo, czy pisał prawdę, czy może po prostu zakpił z dziennikarzy.

