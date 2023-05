Przedstawił się jako sponsor, a chciał ustawić mecz. Polski klub zachował jednak twarz

Do całej sytuacji doszło na początku maja, kiedy do siedziby klubu z Zielonej Góry zadzwonił człowiek podający się za biznesmena, chcącego zostać nowym sponsorem. Przedstawiciele klubu umówili się z nim nawet na spotkanie, które zaplanowano 2 maja. W jego trakcie okazało się, jakie są prawdziwe zamiary "pana biznesmena". Więcej na ten temat opowiedział w rozmowie z Radiem Zielona Góra Konrad Komorniczak, zajmujący się w Lechii marketingiem i kontaktem z mediami.

Lechia Zielona Góra otrzymała propozycję ustawienia meczu. III-ligowy klub zachował jednak honor

"Otrzymujemy sporo telefonów od potencjalnych sponsorów i każdy traktujemy poważnie. Zadzwonił do nas człowiek ze Świebodzina i powiedział, że chce sponsorować Lechię. Przez telefon był dość lakoniczny, więc zaprosiliśmy go do klubu" - cytuje go TVP Sport.