Prowadził Lewandowskiego w Barcelonie, dostał ofertę na mundial. Oto odpowiedź

Tomasz Chabiniak

Marokańska federacja piłkarska skontaktowała się z kilkoma trenerami, w tym z Xavim Hernandezem, w celu znalezienia nowego selekcjonera na czas mistrzostw świata. Obecny trener drużyny Maroka prowadzi zespół od 2022 roku i doprowadził go do dużych sukcesów, jednak wydaje się, że odliczamy dni do jego zwolnienia. Jak na propozycję działaczy zareagował były szkoleniowiec Barcelony?

Piłkarz w jasnoniebieskim stroju sportowym przybija piątkę z trenerem w czarnej kurtce na tle trybun i służb ratowniczych siedzących w żółtych ubraniach.
Robert Lewandowski i Xavi Hernandez, 13.12.2023 r.DAVID CATRY/ BELGA MAG/ Belga via AFPNewspix.pl

W poniedziałek piłkarski świat obiegła informacja o zmianie na ławce trenerskiej reprezentacji Curacao. Dick Advocaat odszedł z tej funkcji, chcąc zająć się sprawami prywatnymi, publicznie powiedział o chorobie swojej córki. Jego następcą został Fred Rutten.

Jak się okazuje, uczestników nadchodzącego mundialu przechodzących turbulencje jest więcej. W środowy wieczór dziennikarze "The Athletic" Mario Cortegana, Simon Hughes i Pol Ballus poinformowali, że działacze marokańskiej federacji skontaktowali się kilkoma szkoleniowcami, by zaproponować poprowadzenie tamtejszej kadry narodowej podczas mistrzostw świata. W tym gronie znalazł się Xavi Hernandez.

Co jednak ciekawe, obecny szkoleniowiec Walid Regragui wciąż nie został zwolniony, pozostaje w swojej roli. Negocjacje z Hiszpanem i pozostałymi kandydatami mają być jednak znakiem, że jego dni w pracy są policzone.

Były trener Barcelony odmówił.

Źródło znające sytuację 46-latka wskazało, że wolałby objąć to stanowisko po mistrzostwach świata
"The Athletic"

Cztery lata i koniec? Selekcjoner reprezentacji Maroka może się powoli żegnać

Xavi od dawna podkreśla, że zależy mu na zaufaniu od przełożonych. - Nie spieszy mi się, chciałbym dostać dobry projekt. Taki, w którym powiedzą mi: "Masz cztery lata na pracę". Bardzo chciałbym pracować w Premier League, ponieważ uwielbiam pasję, jaka tam panuje. W Hiszpanii liczą się tylko wyniki - mówił w 2025 roku. Od maja 2024 r. i odejścia z Barcelony pozostaje bezrobotny.

W Maroku nie miałby dużo czasu. Podczas marcowego zgrupowania zespół zmierzy się w sparingach z Ekwadorem i Paragwajem, a w czerwcu porywalizuje w grupie MŚ z Brazylią, Szkocją i Haiti.

Regragui jesy selekcjonerem od 31 sierpnia 2022 roku. Maroko doprowadził do czwartego miejsca czempionatu globu i srebrnego medalu Pucharu Narodów Afryki 2026. Przegranie finału przeciwko Senegalowi miało go mocno poruszyć, jednak wydaje się, że jeszcze mocniej poruszyło działaczy.

Gavi (pierwszy z lewej) wrócił do treningów z resztą kolegów z FC Barcelona. Przed nim również walka o wyjazd na mundial
Robert Lewandowski

Kapitalne wieści dla Lewandowskiego i spółki, ale to nie wszystko. Walka z czasem, w tle mundial

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Xavi HernandezJorge Guerrero / AFPAFP
Maroko wygrało na inaugurację Pucharu Narodów Afryki
Maroko wygrało na inaugurację Pucharu Narodów AfrykiSEBASTIEN BOZONAFP
XaviAFP
