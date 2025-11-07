Prowadził Karola Nawrockiego w juniorach Lechii Gdańsk. Oto, co o nim powiedział

Michał Globisz to były piłkarz i trener zespołów młodzieżowych. W jego dorobku z kadrami Polski są mistrzostwo Europy U-18 w 2001 r. oraz wicemistrzostwo czempionatu Starego Kontynentu U-16 z 1999 r. W latach 70. i 80. pracował także z juniorami Lechii Gdańsk. Jak się okazało, miał okazję trenować Karola Nawrockiego.

Prezydent urodził się w 1983 r., a zawodników z tego roku obejmował właśnie 78-letni szkoleniowiec. W rozmowie z "Faktem" wrócił wspomnieniami do wydarzeń z przeszłości, ale nie miał ich związanych z obecnym prezydentem zbyt wiele.

Trenowałem rocznik pana prezydenta i rok starszy. Gdy zajrzałem do moich notatek, zobaczyłem, że był zarejestrowany w drużynie Lechii II, właśnie w roczniku 1983. Sprawdziłem też, ile spotkań rozegrał, jednak nie było ich dużo. W tamtym czasie był obecny przez jedną rundę, może nawet niecały sezon. Grał na pozycji stopera (środkowego obrońcy - red.). I to właściwie wszystko

Szkoleniowiec przyznał, że liczba kandydatów na profesjonalnych piłkarzy była zbyt duża, by zapamiętać szczegółowo każdego z nich.

- W tamtym okresie miałem dosłownie setki trampkarzy, którzy przychodzili się zapisać. On był jednym z nich. Nie mogę o nim powiedzieć zbyt wiele, bo był jednym z wielu, naprawdę bardzo wielu chłopców. W pamięci zapisał mi się jako chłopak postawny, silny, wysoki. Stąd zapewne ta pozycja stopera, na której występował - podkreślił.

- Było tak wielu chętnych, że można było wybierać i przebierać. Dzisiaj wszystko wygląda inaczej. Nie chcę narzekać, ale takich młodych dzieciaków zakochanych w piłce jak prezydent Nawrocki dziś nie ma za dużo - przyznał Globisz.

Dodał także, że mimo dalszej pracy w Lechii nigdy później jego drogi z Nawrockim się nie przecięły.

Prezydent do dziś pozostaje kibicem tego zespołu. 11 sierpnia pojawił się na stadionie, by obejrzeć mecz z Motorem Lublin.

Karol Nawrocki spotkał się z Witoldem Bańką Foto Olimpik AFP

Karol Nawrocki na stadionie Lechii Gdańsk, 11.08.2025 r. PRZEMEK SWIDERSKI East News

Karol Nawrocki TOMEK MICHALAK / REPORTER East News