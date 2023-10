Protegowany Putina we władzach UEFA. Boniek tłumaczy. "Nie wszyscy myślą jak Polacy"

Po zbrojnej napaści na Ukrainę Rosja została wykluczona z większości międzynarodowych rozgrywek. Tamtejsze kluby piłkarskie nie mogą rywalizować w europejskich pucharach, a reprezentacja nie gra w eliminacjach do Euro 2024. Jednak federacja nie została wyrzucona z piłkarskich struktur, co niesie za sobą pewne konsekwencje. Jedną z nich jest między innymi obecność w Komitecie Wykonawczym UEFA Aleksandra Diukowa .

Diukow jest szefem rady nadzorczej oraz dyrektorem generalnym Gazprom Nieft, czyli jednej z odnóg Gazpromu. To również prezes federacji piłkarskiej RFS i były prezydent Zenita Sankt Petersburg. Choć w UEFA wydaje się człowiekiem będącym w cieniu, to ten protegowany Władimira Putina, często widywany u boku rosyjskiego prezydenta, jest posądzany o to, że stał za pomysłem powrotu młodzieżowej reprezentacji Rosji do gry na międzynarodowej arenie.