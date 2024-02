Prokuratura zajęła się sprawą Nicoli Zalewskiego. Są pierwsze decyzje

Nicola Zalewski miał bardzo trudny początek obecnego sezonu. Polak grał mniej u Jose Mourinho , a jak już się na murawie pojawiał, to był zawodnikiem, który bardzo zawodził. W związku z tym nasz wahadłowy stracił nawet miejsce w reprezentacji Polski i nie przyjechał na jedno z jesiennych zgrupowań.

Niedługo później we włoskich mediach wybuchła wielka afera bukmacherska. Z dnia na dzień poznawaliśmy nowe nazwiska, które są w nią zamieszane, aż w końcu pojawiło się także to naszego kadrowicza i również on został przez Fabrizio Coronę oskarżony o branie udziału w tym nielegalnym dla piłkarzy procederze.