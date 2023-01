Prokuratura utrzymała decyzję ws. działaczy PZPN. Jeden z nich komentuje

Sąd podtrzymał w mocy środki zapobiegawcze wobec Macieja S. i Jakuba T.

"Jednocześnie w toku postępowania prokurator ustalił, że Gabriela M. formalnie prezes zarządu OSTTAIR sp. z o.o. w okresie od roku 2018 do 2021 i podpisująca jeden z aneksów do porozumienia nie była nawet uprawniona do obsługi rachunku bankowego OSTTAIR sp. z o.o., a jej działaniami faktycznie kierował Jakub T." - zaznaczyła PK.

Prokuratura: Jakub T. namawiał Gabrielę M. do składania fałszywych zeznań

"W toku śledztwa ustalono, że Gabriela M. która od 2018 r. pełniła funkcję prezesa zarządu spółki OSTTAIR sp. z o.o. była wyłącznie figurantem, nie mając dostępu do rachunku bankowego. Wszelkich przelewów na rachunku spółki dokonywał osobiście Jakub T. Ponadto wystawiał faktury w imieniu spółki OSTTAIR, jednak w okresie, gdy prezesem spółki OSTTAIR była Gabriela M. Jakub T. nie miał jakichkolwiek uprawnień do reprezentowania spółki. Całość wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa OSTTAIR sp. z o.o. Gabriela M. wypłacała ze swojego rachunku bankowego i zwracała je Jakubowi T. Ponadto Jakub T. przekazał Gabrieli M. pieniądze na zakup udziałów w spółce OSTTAIR" - tłumaczyła PK.

Dodatkowo śledczy ustalili, że Jakub T. nakłaniał Gabrielę M. m.in. do składania fałszywych zeznań, jak również instruował co do zasad funkcjonowania spółki. "Wszystkie czynności miały na celu przygotowanie Gabrieli M. do złożenia korzystnych dla niego zeznań. Ponadto ustalono, że po czynnościach procesowych przeprowadzonych w 2021 roku Jakub T. udał się do jej miejsca zamieszkania z urządzeniem mającym wykrywać podsłuchy. Z ustaleń postępowania wynika, że jedyną gratyfikacją za pełnienie funkcji zarządu spółki OSTTAIR dla Gabrieli M. były udogodnienia związane z jej pracą w recepcji innej firmy prowadzonej przez Jakuba T." - dodała PK