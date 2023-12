Problemy Rakowa Częstochowa. Potrzebna była dogrywka

Raków Częstochowa miał w tym sezonie moment, w którym zawodził, a dużo głosów krytyki spadało na Dawida Szwargę . Niedoświadczony wraz ze zgodą na prowadzenie Rakowa, rozpoczął swoją pierwszą samodzielną pracę na tym poziomie. Wcześniej Szwarga pełnił rolę asystenta Marka Papszuna , który poprowadził zespół z Częstochowy do mistrzostwa Polski w sezonie 2022/2023. Szwarga wydawał się idealnym kandydatem do jego zastąpienia.

Początek w samej Europie wynikowo był naprawdę bardzo udany. Trudno inaczej podejść do sytuacji, gdy Raków pierwszy raz w swojej historii zakwalifikował się do europejskich pucharów. Przez te kilka miesięcy sezonu 2023/2024 było jednak już kilka słabszych okresów, które podważały mocno pracę Dawida Szwargi. Raków wszedł bowiem na ten poziom, na którym liczą się tylko trofea i to one wyznaczają, czy sezon można zaliczyć do udanych.