Arkadiusz Milik w swoim pierwszym sezonie we włoskim Juventusie znakomicie spisywał się w roli zmiennika kontuzjowanego często Dusana Vlahovicia. Dzięki temu, jak prezentował się wówczas Polak, zapracował on na ważny krok ze strony "Starej Damy". Polak bowiem był do klubu ze stolicy Piemontu tylko wypożyczony. Jego przyszłość po zakończeniu sezonu 2022/2023 stała więc pod sporym znakiem zapytania.