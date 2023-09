Problemy Legii Warszawa. Ważny piłkarz kontuzjowany. Ratował klub w Europie

Dotychczas bardzo mocno w tej kwestii szkoleniowcowi pomagała szeroka kadra, z której zdecydowanie nie bał się korzystać. Jednym z niezwykle ważnych elementów tej rotacji był dotychczas napastnik Blaz Kramer . Nie ma wątpliwości, że Słoweniec pod względem sportowym jest naprawdę dobrym, jak na polskie standardy, piłkarzem. Napastnik pokazał to szczególnie w eliminacjach do europejskich pucharów .

Legia Warszawa traci ważnego piłkarza

W kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy Kramer wystąpił łącznie w czterech meczach, w których na murawie spędził 81 minut. Słoweniec w tym czasie strzelił dwa gole oraz wykorzystał "jedenastkę" w serii rzutów karnych przeciwko duńskiemu Midtyljand FC . Niestety 27-latek ma jedną poważną wadę, która co jakiś czas daje o sobie bardzo mocno znać.

Nie dowiadujemy się, o jaki rodzaj urazu chodzi, ale z estymowanego czasu rekonwalescencji można wnioskować, że nie jest to nic bardzo poważnego. Kramer do treningów ma wrócić za trzy tygodnie. Oznacza to, że na pewno ominą go mecze z: Piastem Gliwice (16.09), Aston Villą (21.09), Górnikiem Zabrze (24.09) oraz Pogonią Szczecin (27.09). Można zakładać, że Kramer do gry przy braku komplikacji wróci na początku października.