Dawid Kort nie może być szczególnie zadowolony z zimowej zamiany Wisły Kraków na grecki Artomitos Ateny. Dotychczas w nowym klubie uzbierał zaledwie... 21 minut gry w ligowych meczach.

Kort jeszcze jesienią był wyróżniającym się piłkarzem Wisły Kraków, do której trafił przed sezonem z Pogoni Szczecin. Pod Wawel zabrał go ze sobą Maciej Stolarczyk, który stanowisko dyrektora sportowego Pogoni zamienił na posadę trenerską w Wiśle.

Środkowy pomocnik w barwach "Białej Gwiazdy" zaliczył swoją najlepszą rundę w Ekstraklasie. Razem z Vullnetem Bashą odpowiadał za środek pola Wisły, był bardzo ważny również w grze ofensywnej - w 20 meczach strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty.

Zimą, gdy klub stanął na krawędzi bankructwa, stało się jasne, że spora część piłkarzy odejdzie z drużyny. Tak też było w przypadku Korta, który zimą rozwiązał swój kontrakt z klubem. Oficjalnie - za porozumieniem stron, choć wiadomo było, że głównym powodem były zaległości finansowe wobec piłkarza.

Nowym klubem Korta został grecki Artomitos Ateny, z którym podpisał 2,5-letni kontrakt. Na razie wydaje się jednak mało prawdopodobne, by 23-letni zawodnik wypełnił go do końca. Już latem może szukać drogi ucieczki - jego pozycja w greckiej drużynie jest, delikatnie mówiąc, słaba.

Od kiedy pomocnik dołączył do Artomitosu ten rozegrał 15 spotkań w lidze, a Kort zaledwie trzykrotnie pojawił się na boisku, wchodząc na nie w końcówkach spotkań. Kolejno dziewięć, sześć i sześć rozegranych minut dało razem mizerny bilans 21 minut na boisku. W ostatnich czterech spotkaniach Kort nie został nawet włączony do kadry meczowej.

Nieco więcej szans 23-letni zawodnik dostawał w Pucharze Grecji, ale tam jego zespół przegrał w dwumeczu z AEK-iem Ateny i pożegnał się z rozgrywkami.

Jaka przyszłość czeka Korta? Odejście z Artomitosu wydaje się nieuniknione. Chętnych, zwłaszcza z Ekstraklasy, na sprowadzenie wciąż młodego zawodnika nie powinno zabraknąć. Pytanie tylko, jaką kwotę za sprowadzonego za darmo zawodnika zażyczy sobie grecki klub.

