Probierz zdecydował. Znamy ostateczną kadrę na mecz z Portugalią

Kontuzje zmieniły plany Probierza

Nie tak rozplanował sobie listopadowe zgrupowanie Michał Probierz. Największy cios selekcjoner otrzymał w miniony weekend, gdy okazało się, że z urazem mierzy się Robert Lewandowski. To samo w sobie oznaczało ogromne osłabienie, bo biało-czerwoni musieli poradzić sobie z Portugalią i Szkocją bez swojego kapitana. To nie był jednak koniec złych wieści. Z urazami zgrupowanie opuścili Michael Ameyaw oraz Przemysław Frankowski. Do tego Bartosz Kapustka narzekał na przemęczenie, a Jakub Kamiński ma złamany palec w prawej dłoni.