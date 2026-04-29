Probierz nie mógł się powstrzymać, była konfrontacja. Mocne słowa na antenie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od czerwca 2025 roku Michał Probierz pozostaje bezrobotny. Mimo to były selekcjoner reprezentacji Polski pozostaje w miarę aktywny w świecie piłki, a także raz na jakiś czas pojawia się w mediach. We wtorek wieczorem był gościem Kanału Sportowego, a na antenie doszło do konfrontacji i małych przepychanek słownych z Arturem Wichniarkiem.

Piłka nożna: Michał Probierz pokłócił się z Arturem Wichniarkiem
W połowie czerwca 2025 roku po porażce z Finlandią i wielkiej aferze ws. opaski kapitana z Robertem Lewandowskim Michał Probierz postanowił podać się do dymisji i odejść ze stanowiska selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Od tamtego czasu pozostaje bezrobotny.

Mimo to dalej jest obecny w świecie piłki, a aktualnie śledzi zmagania w Pucharze Tymbarka, gdzie rywalizują najmłodsi adepci piłki nożnej. Do tego raz na jakiś czas pojawia się w mediach. We wtorek wieczorem znalazł kilka chwil i znalazł się na antenie Kanału Sportowego.

W trakcie transmisji odpowiadał na pytania, a także jako ekspert wypowiedział się o spotkaniu PSG z Bayernem Monachium. Co ciekawe, żadnego pytania nie zadali Igor Lewczuk i Artur Wichniarek. O ile pierwszy z wymienionych nie wchodził po tych słowach w wymianę zdań, to drugi dodał od siebie "pięć groszy".

Probierz i Wichniarek razem w Kanale Sportowym. Były sceny

Były napastnik powiedział, że wszystkie pytania zadał Mateusz Borek, a poza tym czeka, aż wróci do pracy. 53-latek nie pozostał mu dłużny i wytoczył największe możliwe działa. Ten wprost stwierdził, że coś robi dla dobra piłki nożnej, a nie siedzi na krześle i wiecznie krytykuje.

- Ja przynajmniej trenuję dzieci i coś mogę robić, jeżeli chodzi o rozwój piłki, a tak jak ty siedzieć na krześle to zawsze jest łatwiej i krytykować. Dlatego czasem warto potrenować te dzieci i coś im pokazać. [...] Ty na pewno mógłbyś chociażby uderzenie z woleja pokazać. I to żadna złośliwość - odparł.

Nie była to jedyna uszczypliwość, bowiem kilka chwil później Wichniarek stwierdził, że nie robi nic pod "publiczkę". Probierz był innego zdania i jasno powiedział, że się z tym nie zgadza. Jakiś czas później łączenie dobiegło końca.

Aktualnie Michał Probierz jest bezrobotny, a o jego ewentualnym powrocie do pracy jest bardzo cicho.

Michał Probierz
Artur Wichniarek
