Probierz może wrócić do roli selekcjonera. Sensacyjna oferta. Rozmowy rozpoczęte

Michał Probierz jest jednym z trzech kandydatów do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Kazachstanu. Sensacyjną informację publikuje serwis Aladop.kz, uzupełniając tercet pretendentów o Szweda Janne Anderssona i Włocha Massimo Carrerę. Każdy z nich ma obecnie prowadzić zaawansowane pertraktacje z kazachską federacją.

Przed niespełna miesiącem reprezentację Kazachstanu opuścił Ali Aliew. Zrezygnował z funkcji selekcjonera po blamażu w eliminacjach MŚ 2026. Wyjazdowa potyczka z Belgią zakończyła się rezultatem 0:6.

- Wszystko, co się dzisiaj wydarzyło, to moja wina. Zawodnicy nie są niczemu winni. Biorę pełną odpowiedzialność za tę dotkliwą porażkę. Natychmiast zgłoszę się do władz federacji i złożę rezygnację - zakomunikował już na pomeczowej konferencji prasowej.

Probierz ponownie w roli selekcjonera? Kazachowie rozpoczęli pertraktacje

Aliew kadrą opiekował się od stycznia tego roku. Zaliczył fatalny bilans. Z sześciu spotkań wygrał tylko jedno - z Liechtensteinem (2:0). Pozostałe występy w komplecie zakończyły się porażkami.

Jak donosi serwis Aladop.kz, federacja rozpoczęła rozmowy z trzema kandydatami na stanowisko selekcjonera. Jednym z nich jest Michał Probierz. Trio uzupełniają Szwed Janne Andersson i Włoch Massimo Carrera.

    53-letni Probierz pozostaje bez pracy od czerwca tego roku. Po konflikcie z Robertem Lewandowskim i wyjazdowej porażce z Finlandią (1:2) podał się do dymisji pod przemożną presją opinii publicznej. Drużynę narodową prowadził do września 2023 roku, awansując z nią do finałów Euro 2024.

    Kazachstan to w tej chwili 118. ekipa w rankingu FIFA. Z trzema punktami na koncie plasuje się na 4. lokacie w tabeli grupy J eliminacji MŚ 2026. W najbliższej sesji kwalifikacyjnej zagra z Liechtensteinem i Macedonią Północną.

