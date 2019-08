Włoch Daniele de Rossi udanie rozpoczął swoją przygodę w Ameryce Południowej. Doświadczony pomocnik zdobył gola w debiutanckim spotkaniu w barwach Boca Juniors, choć po ostatnim gwizdku sędziego nie miał powodów do radości. Po remisie w regulaminowym czasie gry, jego zespół został bowiem wyeliminowany z Pucharu Argentyny poprzez serię rzutów karnych przez drużynę Almagro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. De Rossi o swojej inspiracji Maradoną oraz o celach w drużynie Boca Juniors. Wideo © 2019 Associated Press

36-latek otworzył wynik spotkania pewnie wykorzystując głową dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 1-1, po wyrównującej bramce Juana Manuela Martineza z 82. minuty. Do rozstrzygnięcia zwycięscy potrzebne więc były rzuty karne, w których lepsza okazała się ekipa Almagro, zwyciężając 3-1.

De Rossi pożegnał się latem z klubem swojego życia - włoską Roma - której barw bronił przez aż 18 lat. W tym czasie Włoch rozegrał 616 spotkań w rzymskiej drużynie, zdobył w nich 63 bramki, a z czasem dostąpił zaszczytu noszenia na ramieniu kapitańskiej opaski.

Mimo swojego dojrzałego już wieku defensywny pomocnik nie wypadł z formy i nie pojechał do Ameryki Południowej, by odcinać kupony od swojej kariery. Boca Juniors to jedna z największych drużyn w Argentynie, która rokrocznie walczy o mistrzostwo kraju. Ostatni raz ta sztuka powiodła im się w sezonie 2017/18, a poprzednią kampanię klub z Buenos Aires zakończył na najniższym stopniu podium. Teraz w powrocie na szczyt 32-krotny mistrz Argentyny może liczyć na pomoc nie tylko de Rossiego, ale i znanego z występów w Anglii czy Włoszech Carlosa Teveza.