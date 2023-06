Prezydent UEFA ostrzega Arabią Saudyjską. "Popełnia duży błąd"

Kolejne gwiazdy piłki nożnej lądują w saudyjskiej lidze, która ma ambicję wkrótce stać się najlepiej obsadzonymi personalnie rozgrywkami na świecie. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki Cristiano Ronaldo z Portugalii już tu trafił i stał się jedną z największych gwiazd ligi saudyjskiej, kiedy w zeszłym roku dołączył do klubu piłkarskiego Al Nassr w Rijadzie. Jego zarobki w Arabii Saudyjskiej są gigantyczne. Uważa się, że zarabia 200 milionów euro rocznie.

Arabia Saudyjska błądzi. To ją uwsteczni

Mocno o tej sytuacji wypowiedział się przebywający na rozgrywkach Ligi Narodów w Holandii prezydent UEFA Alexander Ceferin. Uważa on mianowicie, że Saudyjczycy popełniają fatalny błąd, którego konsekwencje będą opłakane dla nich. - Powinni inwestować w akademie, a nie w piłkarzy na skraju kariery - uważa Ceferin. - W ten sposób saudyjski futbol nigdy nie zrobi postępu. Jedyna droga rozwoju to budowa akademii i inwestowanie w trenerów - dodał.

Ceferin zaznacza, że na wyjazd do Arabii Saudyjskiej nie zdecydował się ani jeden zawodnik w młodym wieku, który znajdowałby się w topowym i rozwojowym wieku. Robią to tylko ci po trzydziestce, aby na koniec kariery sporo zarobić. - Młodzi zawodnicy mają ambicje wygrywać najlepsze i najważniejsze rozgrywki świata. A to jest możliwe tylko w Europie - dodał szef europejskiej federacji piłkarskiej.