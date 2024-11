Prezydent UEFA bohaterem skandalu. Ujawniono jego występki w trakcie Euro 2024

Podczas przygotowań największych wydarzeń sportowych coraz częściej zwraca się uwagę na ochronę środowiska. Dlatego też zdecydowano się zmniejszenie podróży lotniczych o 75 proc. w trakcie meczów fazy grupowej i pucharowej. Działania te przyniosły 21 proc. redukcję emisji CO2 w porównaniu z prognozami. Reprezentacje przed Euro 2024 otrzymały zalecenia, by korzystać z innych środków transportu, jak pociągi czy autobusy. Z grona 24 zespołów wyłamała się Dania , ale jak wskazują najnowsze doniesienia dziennika "The Times" daleki od dawania dobrego przykładu piłkarzom był prezydent UEFA - Aleksander Ceferin.

Niebywała hipokryzja prezydenta UEFA w trakcie Euro 2024. Ceferin podróżował prywatnym odrzutowcem

"The Times" ujawnił, że Ceferin i wybrani działacze UEFA podróżowali 12-miejscowym odrzutowcem Bombardier Challenger 64. Słoweniec w trakcie mistrzostw latał nim po Niemczech oraz do domu w Lublanie i z powrotem do Niemiec. Odnotowano m.in. loty na trasach Stuttgart - Duesseldorf (podróż trwała 39 minut), Dortmund - Stuttgart (38 minut), Monachium - Lublana, Lublana - Kolonia, Frankfurt - Lublana czy Lublana - Berlin.

Źródło podało, że wspomniany samolot między 15 czerwca a 9 lipca odbył 16 lotów . Zdecydowanym rekordem był ten z Duesseldorfu do Dortmundu 18 czerwca, który trwał...14 minut ! UEFA twierdzi, że Ceferina akurat wtedy nie było na pokładzie. Prezydent europejskiej federacji miał wówczas podróżować samochodem elektrycznym dostarczonym przez jednego ze sponsorów turnieju. Warto podkreślić, że tę trasę samochodem można pokonać w niecałą godzinę. Do innych przypadków UEFA już się nie odniosła.

Co wolno wojewodzie, to nie tobie...

Ceferin i jego najbliższi współpracownicy nie dali dobrego przykładu reprezentacjom uczetnistniczącym w turnieju. Tym bardziej że tylko Dania w jednym przypadku zdecydowała się na podróz samolotem i... zapłaciła za to karę, a konkretnie odjęto jej pewną kwotę od sumy, którą UEFA wypłaci za uczestnictwo w mistrzostwach Europy. Europejska federacja wprowadziła specjalny system obliczający emisje CO2 i płatności z nią związane, więc Dania musiała wpłacić na specjalny fundusz również kompensacje za gości, których zaprosiła na mecz i którzy przylecieli do Dortmundu samolotami. Skandynawowie postawili na taki środek transportu ze względu na to, że mieli dwa dni mniej na odpoczynek niż Niemcy, z którymi grali. Dodatkowo, złożoność połączenia kolejowego między Freudenstadt, gdzie znajdowałą się baza Duńczyków a Dortmundem, znacząco utrudniała podróż. Podróż pociągiem wymagałaby kilku przesiadek, a autobusem byłoby to ponad siedem godzin w mało komfortowych warunkach.