Prezydent Łodzi kontra były prezes Widzewa. Jest wyrok w głośnej sprawie

Sprawa wybuchła w sierpniu 2022 roku. Jednak już wcześniej dochodziło do konfliktów na linii miasto - prezes Widzewa Łódź. Punktem kulminacyjnym było opublikowanie filmu, który sugerował bezprawne działania Drożdża. Miał utrudniać organizację meczu Widzewa z Legią, legitymował i sprawdzał PESEL każdego, kto chciał wejść na lożę prezydencką zarządzaną przez miasto, a do tego wnosić transparenty godzące we władze Łodzi.

