Prezydent FIFA Gianni Infantino przedstawił swoje plany reformy piłki nożnej do 2023 roku. Wprawdzie nie podał żadnych konkretów, ale zasugerował więcej rozgrywanych meczów i przebudowę kalendarza. Chciałby, by futbol na najwyższym poziomie rozwijał się w większej liczbie krajów.

Na oficjalnej stronie FIFA przedstawiono dokument o tytule: "Wizja 2020-23". W nim można znaleźć jedenaście założeń, jakie chce spełnić Infantino przed końcem swojej kadencji.

- Moją wizją jest wprowadzić piłkę nożną do wszystkich regionów świata. Wszystko po to, by jeszcze więcej państw miało reprezentacje na światowym poziomie. Celem jest, by co najmniej 50 krajów miało zespoły - narodowe lub klubowe - które będą z sukcesem rywalizować z tymi obecnie najlepszymi - napisał.

Najważniejszym zadaniem jest - jak podkreślił Infantino - futbol popularyzować i demokratyzować. Wspomniał też kwestię odpowiedniej budowy kalendarza. - Wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi musimy stworzyć system oparty na realnych potrzebach. Musimy znaleźć globalne rozwiązanie.

Ostatnio Infantino wspominał o stworzeniu nowego formatu klubowych mistrzostw świata, w których udział miałyby brać 24 zespoły. Ten pomysł spotkał się jednak ze sporą krytyką. Zapowiedział także reformę systemu transferowego, rozbudowę technologii i rozwój kobiecego futbolu.