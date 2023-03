Dzisiaj rozmawiałem z panią Pauliną i w ramach tego, co się wydarzyło, pani Paulina już rzecznikiem nie będzie. Bardzo ją cenię, bardzo dobrze mi się z nią pracuje, ale z panem trenerem ta chemia nie zaistniała. Jednak w dużym klubie jest sporo różnych funkcji, nie muszą się widywać, ani pałać do siebie miłością. Ja nawet nie wiem, czy pani Paulina jeszcze zechce pracować. Porozmawiam z nią, ale podkreślam, że mam do niej duży szacunek.

~ Zbigniew Jakubas