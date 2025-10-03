Wisła Kraków bardzo dobrze weszła w nowy sezon I Ligi. Zespół, który od 2022 roku próbuje wrócić do Ekstraklasy, wygrał sześć pierwszych spotkań. W siódmym kolejnym starciu przyszła porażka z Miedzią Legnica, jak dotąd jedyna. Później przydarzył się remis z Odrą Opole, po których nastąpiły dwa kolejne triumfy nad Górnikiem Łęczna i Polonią Bytom.

Mecz na szczycie I Ligi. Derby Krakowa na remis, Wisła ledwo go wywalczyła

Wczoraj, tj. 2 października doszło do hitu I Ligi. W ramach zaległego meczu 5. kolejki zmierzyły się ze sobą Wisła Kraków oraz Wieczysta Kraków. Było to starcie dwóch najlepszych obecnie drużyn w lidze. Beniaminek, który aspiruje do gry w Ekstraklasie, postawił twarde warunki rywalowi zza miedzy.

Jeszcze przed końcem pierwszej połowy do bramki strzeżonej przez Patryka Letkiewicza trafił Stefan Feiertag. Podopieczni Mariusza Jopa długo nie mogli znaleźć sposobu na odpowiedź. Aż nadeszła w najmniej spodziewanym momencie. W 97. minucie do siatki Antoniego Mikulki trafił obrońca "Białej Gwiazdy", Wiktor Biedrzycki. Tym samym, Wieczysta wciąż traci do Wisły cztery punkty.

Statystyki meczu Wieczysta Kraków 1 - 1 Wisła Kraków Posiadanie piłki 31% 69% Strzały 4 19 Strzały celne 1 9 Strzały niecelne 1 6 Strzały zablokowane 2 4 Ataki 45 131

Wisła Kraków cudem uniknęła porażki. A teraz takie słowa Jarosława Królewskiego

W programie na żywo "Kanału Sportowego" wystąpił prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski. Właściciel "Białej Gwiazdy", znany ze swoich wypowiedzi i usposobienia ponownie rozgrzał kibiców. Tym razem zapowiedział, że Wisła dąży do sprawienia niespodzianki w Pucharze Polski. Ponadto, w planach jest awans do Ekstraklasy.

- My chcemy w tym roku awansować, będziemy się starać zrobić niespodziankę w Pucharze Polski - zapowiadał Jarosław Królewski w "Kanale Sportowym".

Za chwilę prezes Wisły stwierdził, że obecnie zespół prezentuje formę, która pozwoliłaby mu zająć miejsce w środku tabeli Ekstraklasy.

Wisła Kraków grająca tak jak wczoraj, przyjmująca tutaj rywali z Ekstraklasy, moim zdaniem nie będzie na straconej pozycji. Mamy dzisiaj drużynę swobodnie na środek tabeli w Ekstraklasie

- Nie oczekujemy, nie hajpujemy na coś więcej, ale z kilkoma zmianami, wzmocnieniami. Robiąc transfery w tej rundzie (...) robiliśmy je też pod kątem Ekstraklasy - dodał prezes Wisły.

Rozwiń

Następny mecz Wisła Kraków zagra z Ruchem Chorzów. Start 5 października o godz. 20:30. Z kolei w 1/16 Pucharu Polski zagrają z Hutnikiem Kraków. Do tego starcia dojdzie 29 października.

Jarosław Królewski: Możemy być dumni z zawodników i sztabu szkoleniowego Polsat Sport Polsat Sport

Jarosław Królewski, prezes Wisły Michał Klag East News

Wisła Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News

Wiktor Biedrzycki Marcin Golba/NurPhoto AFP