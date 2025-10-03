Prezes Wisły przemówił po derbach Krakowa. Gol w 97. minucie, a potem takie słowa. Aż trudno uwierzyć
Po sezonie 2021/2022 Wisła Kraków pożegnała się z Ekstraklasą. "Biała Gwiazda" rozpoczęła swój czwarty sezon z I Lidze, walcząc o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. W ten sezon Wisła weszła "z grubej rury", przez dość długi czas mając na koncie komplet punktów. Jednak wczoraj doszło do derbów Krakowa z Wieczystą. O mały włos zawodnicy "Białej Gwiazdy" nie zaliczyli drugiej porażki w sezonie. To jednak nie przeszkodziło prezesowi Jarosławowi Królewskiemu postawić odważnej tezy w programie na żywo.
Wisła Kraków bardzo dobrze weszła w nowy sezon I Ligi. Zespół, który od 2022 roku próbuje wrócić do Ekstraklasy, wygrał sześć pierwszych spotkań. W siódmym kolejnym starciu przyszła porażka z Miedzią Legnica, jak dotąd jedyna. Później przydarzył się remis z Odrą Opole, po których nastąpiły dwa kolejne triumfy nad Górnikiem Łęczna i Polonią Bytom.
Mecz na szczycie I Ligi. Derby Krakowa na remis, Wisła ledwo go wywalczyła
Wczoraj, tj. 2 października doszło do hitu I Ligi. W ramach zaległego meczu 5. kolejki zmierzyły się ze sobą Wisła Kraków oraz Wieczysta Kraków. Było to starcie dwóch najlepszych obecnie drużyn w lidze. Beniaminek, który aspiruje do gry w Ekstraklasie, postawił twarde warunki rywalowi zza miedzy.
Jeszcze przed końcem pierwszej połowy do bramki strzeżonej przez Patryka Letkiewicza trafił Stefan Feiertag. Podopieczni Mariusza Jopa długo nie mogli znaleźć sposobu na odpowiedź. Aż nadeszła w najmniej spodziewanym momencie. W 97. minucie do siatki Antoniego Mikulki trafił obrońca "Białej Gwiazdy", Wiktor Biedrzycki. Tym samym, Wieczysta wciąż traci do Wisły cztery punkty.
Wisła Kraków cudem uniknęła porażki. A teraz takie słowa Jarosława Królewskiego
W programie na żywo "Kanału Sportowego" wystąpił prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski. Właściciel "Białej Gwiazdy", znany ze swoich wypowiedzi i usposobienia ponownie rozgrzał kibiców. Tym razem zapowiedział, że Wisła dąży do sprawienia niespodzianki w Pucharze Polski. Ponadto, w planach jest awans do Ekstraklasy.
- My chcemy w tym roku awansować, będziemy się starać zrobić niespodziankę w Pucharze Polski - zapowiadał Jarosław Królewski w "Kanale Sportowym".
Za chwilę prezes Wisły stwierdził, że obecnie zespół prezentuje formę, która pozwoliłaby mu zająć miejsce w środku tabeli Ekstraklasy.
Wisła Kraków grająca tak jak wczoraj, przyjmująca tutaj rywali z Ekstraklasy, moim zdaniem nie będzie na straconej pozycji. Mamy dzisiaj drużynę swobodnie na środek tabeli w Ekstraklasie
- Nie oczekujemy, nie hajpujemy na coś więcej, ale z kilkoma zmianami, wzmocnieniami. Robiąc transfery w tej rundzie (...) robiliśmy je też pod kątem Ekstraklasy - dodał prezes Wisły.
Następny mecz Wisła Kraków zagra z Ruchem Chorzów. Start 5 października o godz. 20:30. Z kolei w 1/16 Pucharu Polski zagrają z Hutnikiem Kraków. Do tego starcia dojdzie 29 października.