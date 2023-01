W rundzie jesiennej III ligi grupy IV ŁKS Probudex z leżącego na kielecczyźnie Łagowa (miejscowość, która liczy około 1500 mieszkańców) rzucił wyzwanie Wieczystej Kraków. ŁKS zgromadził 37 punktów, Avia Świdnik 35, a krakowski "Dream Team" biznesmena Wojciecha Kwietnia - 34. To była wielka niespodzianka, że Wieczysta nie przewodzi tabeli, ale właśnie ubył jej najgroźniejszy rywal w walce o II ligę. Stało się to, co sygnalizowaliśmy w czwartkowy wieczór - ŁKS Probudex Łagów wycofał się rozgrywek!