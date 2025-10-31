Partner merytoryczny: Eleven Sports

Prezes Pogoni wywołał skandal, a teraz takie słowa. Powiedział wprost, co sądzi o Mioduskim

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W czwartek w 1/16 finału Pogoń Szczecin wyeliminowała Legię Warszawa z rozgrywek Pucharu Polski. Zawodnicy Thomasa Thomasberga okazali się lepsi po dogrywce 2:1, dzięki czemu pozostali w walce o trofeum. Dzień po meczu w mediach społecznościowych pojawił się wpis prezesa klubu ze Szczecina Alexa Haditaghiego, a w nim jasno wyraził swoją opinię o Dariuszu Mioduskim. Co ciekawe, wszystko tuż po wielkim skandalu, jaki wywołał Kanadyjczyk.

Dariusz Mioduski (w kółku) i Alex Haditaghi
Dariusz Mioduski (w kółku) i Alex HaditaghiLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT /NEWSPIX.PL/ Mikolaj Barbanell / Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Bez wątpienia Alex Haditaghi to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i rozpoznawalnych postaci w polskiej piłce. Prezes Pogoni Szczecin bardzo często udziela się w mediach społecznościowych i słynie z bardzo odważnych wypowiedzi. Niedawno Kanadyjczyk wdarł się w konflikt z prezesem Cracovii, Mateuszem Drożdżem. Przedstawiciel klubu ze Szczecina w mocnych słowach opisał działacza z Krakowa, a cała afera zakończyła się odpowiednim oświadczeniem klubu z dawnej stolicy Polski.

Jakiś czas po tym wydarzeniu Pogoń Szczecin udała się do Warszawy, gdzie zmierzyła się z Legią w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Spotkanie było zapowiadane jako wielki hit i rewanż za ostatni finał rozgrywek.

    Starcie było bardzo interesujące i finalnie po dogrywce lepsi 2:1 okazali się zawodnicy Thomasa Thomasberga. Co ciekawe, tuż po meczu Legia udostępniła piłkarzom Pogoni sprzęt do regeneracji, który pomógł rozpocząć przygotowania do następnego spotkania.

    Haditaghi jasno o Mioduskim, jest wpis. Co za słowa

    Co ciekawe, poza wpisem Pogoni w mediach społecznościowych pojawił się także osobny wpis prezesa klubu, wspomnianego już Alexa Haditaghiego. Został on osobno skierowany do właściciela Legii, Dariusza Mioduskiego. W kilku słowach podziękował mu za odpowiednie ugoszczenie drużyny ze Szczecina. Do tego zdradził też, że Mioduski i jego zespół stanowią wspaniały przykład do naśladowania.

    Chciałbym również szczerze podziękować Dariuszowi Mioduskiemu, właścicielowi Legii Warszawa, za jego hojną i serdeczną gościnność. On, jego zespół i cała organizacja są naprawdę pierwszorzędni, stanowią wspaniały przykład i wzór do naśladowania dla nas w Pogoni Szczecin
    napisał.

    - Z niecierpliwością czekam na powitanie go i Legii w naszym mieście i szczerze wierzę, że Legia, wraz z trzema innymi wspaniałymi polskimi drużynami, które w tym roku rywalizują w Lidze Konferencyjnej UEFA, osiągnie niesamowite wyniki i przyniesie dumę Ekstraklasie - dodał.

    Teraz Pogoń czeka kolejne spotkanie w PKO BP Ekstraklasie. W poniedziałek, 3 listopada drużyna zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 18:00. Legia natomiast w niedzielę (2 listopada, godz. 20:15) zmierzy się z Widzewem Łódź, a następnie w czwartek, 6 listopada rozegra swoje trzecie spotkanie w fazie ligowej Ligi Konferencji ze słoweńskim Celje.

    Dariusz Mioduski
    Dariusz MioduskiAFP
    Dariusz Mioduski
    Dariusz MioduskiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Dariusz Mioduski, prezes Legii
    Dariusz Mioduski, prezes LegiiAFP

