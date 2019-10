Prezes Bułgarskiej Federacji Piłkarskiej - Borisław Michajłow podał się do dymisji po rasistowskim skandalu, do jakiego doszło podczas meczu Bułgarii z Anglią w eliminacjach Euro 2020.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. Euro 2020. Skandal rasistowski w meczu Anglików. Wideo INTERIA.TV

Eliminacje Euro 2020: wyniki, tabele, strzelcy, terminarz

Reklama

Część kibiców gospodarzy śpiewała rasistowskie przyśpiewki, udawała małpy i naśladowała nazistowskie gesty. Sędzia Ivan Bebek dwukrotnie przerywał spotkanie ze względu na skandaliczne zachowanie kibiców, a trener Anglików Gareth Southgate przyznał, że był gotowy nakazać swoim piłkarzom przerwanie gry i zejście do szatni.



Ubrani na czarno pseudokibice salutowali też w stylu nazistów, a niektórzy ubrani byli w bluzy z napisem "No respect [Bez szacunku]", swojej odpowiedzi na kampanię UEFA "No to racism [Nie dla rasizmu]".

Co więcej, selekcjoner Krasmir Bałakow powiedział dla "Sky Sports", że... niczego nie słyszał. Anglicy domagają się zdecydowanej reakcji UEFA.

Według informacji BBC na dyplomatyczny skandal natychmiast zareagował premier Bułgarii Bojko Borisow.

- Premier zadzwonił do mnie i, mając na uwadze cały stan futbolu i incydenty zeszłej nocy, rozkazał zawieszenie wszelkich stosunków, także finansowych, z federacją piłkarską, aż do rezygnacji prezesa Borisława Michajłowa - tak BBC cytuje wypowiedź bułgarskiego ministra sportu Krasena Kralewa.

Według informacji brytyjskiego portalu premier wezwał też Michajłowa. Szybko pojawiła się informacja o dymisji prezesa bułgarskiej federacji.



"Prezes Borisław Michajłow złożył rezygnację, która zostanie przekazana członkom komitetu wykonawczego na posiedzeniu w piątek" - przekazał związek piłkarski w specjalnym oświadczeniu.



Decyzja "wynikała z napięć powstających w ciągu ostatnich dni, które są szkodliwe dla bułgarskiej piłki nożnej i Bułgarskiego Związku Piłkarskiego" - dodano.

Zdjęcie Bułgarscy fani podczas meczu z Anglią / PAP/EPA

Regulaminy UEFA i FINA zakazują ingerencję państwa w sprawy kadrowe federacji piłkarskich. W bułgarskich mediach pojawiły się pytania na jakiej podstawie premier żąda dymisji prezesa związku, który jest wybierany przez szefów klubów piłkarskich.

- Uważamy, że po tym, co się wydarzyło UEFA ma możliwość wyrzucenia Bułgarii z kwalifikacji Euro 2020. Było zbyt wiele incydentów, zbyt wiele zaniedbań ze strony bułgarskiej federacji - uważa jeden z przedstawicieli UEFA na Europę Wschodnią, Pavel Klimenko.

Jednocześnie zaznaczył, że komisja dyscyplinarna decyzję podejmie dopiero po dostarczeniu raportu sędziego Bebeka.



Michajłow uważany jest za najlepszego bramkarza w historii bułgarskiej piłki. W 1986 roku został wybrany piłkarzem roku w swoim kraju. Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Bułgarii i trzykrotnie wygrywał krajowy puchar. Rozegrał 102 mecze w reprezentacji. Po upadku komunizmu wyjechał za granicę i grał m.in. w Reading FC i FC Zurich.

MZ