Chciałbym, aby Camp Nou było gospodarzem finału mistrzostw świata w 2030 roku. Już o to poprosiliśmy. Myślę, że na pewno będziemy gospodarzami półfinału, przyjmuję to za pewnik. Nasz stadion będzie tym o największej pojemności, ale wracamy do tego, co powiedzieliśmy o socjologicznym madridismo, a ośrodki władzy w stolicy są bardzo promadryckie. Poprosimy o finał, ponieważ stadion i wydarzenie na to zasługują, ale nie wiem, czy nam go dadzą. Przypuszczam, że ośrodki władzy będą chciały, aby odbył się on na Bernabeu

~ Joan Laporta (cyt. za sport.es)