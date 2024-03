Prestiżowa porażka Lewandowskiego. Gwiazdor Realu Madryt utarł mu nos

Robert Lewandowski wrócił do formy, to można powiedzieć już z całkowicie czystym sumieniem. Polak znajduje się w naprawdę dobrej dyspozycji, pokazują to zarówno liczby, jak i zwyczajny "test oka". Polaka zaczęto doceniać w Hiszpanii. Nasz napastnik wygrał tytuł najlepszego zawodnika La Liga w lutym i był nominowany także do tej nagrody za marzec. W tym przypadku jednak musiał uznać wyższość Viniciusa Juniora z Realu Madryt. To Brazylijczyk został wybrany najlepszym piłkarzem marca na boiskach ligi hiszpańskiej.