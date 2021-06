Premier League. Transfery. Wielki powrót? Aston Villa zainteresowana Youngiem

Ashley Young w przyszłym miesiącu będzie obchodził swoje 36. urodziny. Były reprezentant Anglii rozgląda się za nowym pracodawcą. Odrzucił już możliwość przedłużenia kontraktu z Interem Mediolan, z którym w sezonie 2020/2021 świętował zdobycie mistrzostwa Włoch. Przedstawiciele piłkarza prowadzili wcześniej rozmowy na temat powrotu Anglika do Watfordu (grał tam w latach 2003-2007), bliżej jest mu jednak do Burnley.

Young miałby trafić do zespołu z Turf Moor na zasadzie wolnego transferu, podpisując roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Doświadczony piłkarz darzy również ogromnym szacunkiem menedżera Burnleya - Seana Dyche'a, który był kapitanem Watfordu, kiedy on dopiero zaczynał swoją piłkarską karierę. Do gry zamierza wkroczyć jeszcze Aston Villa (grał tam w latach (2007-2011).

Napisał historię

Anglik podczas swojego pobytu na Villa Park zapracował na miano wielkiej gwiazdy. W samej Premier League wystąpił w 157 spotkaniach, w których strzelił 30 bramek. Na uwagę zasługuje liczba asyst (40) - to drugi wynik w klubie od powstania Premier League. Jedno finalne podanie więcej zanotował Gareth Barry, choć on spędził w Aston Villi znacznie więcej sezonów.

Young w 2011 roku podpisał kontrakt z Manchesterem United, gdzie zdobył mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, Puchar Ligi, Ligę Europy oraz dwie Tarcze Wspólnoty. Do Interu odszedł w styczniu 2020 roku.

