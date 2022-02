Premier League. Liverpool - Leeds w 19. kolejce. Mecz trwa

Uwaga, relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!

Jeśli "The Reds" zgarną dzisiaj pełną pulę, ich starta do liderującego Manchesteru City wynosić będzie już tylko trzy punkty.

Podopieczni Juergena Kloppa pozostają w tym roku niepokonani i mogą się pochwalić serią pięciu ligowych triumfów.

Tymczasem ekipa Leeds w trzech ostatnich potyczkach straciła aż 10 bramek. Strefa spadkowa coraz bliżej.

Zobacz aktualizowane na bieżąco statystyki z meczu Liverpool - Leeds

Reklama

Gospodarze potrzebowali dokładnie kwadrans, by otworzyć wynik spotkania. Arbiter podyktował rzut karny, gdy we własnej "szesnastce" ręką zagrał Stuart Dallas. Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Mohamed Salah i okazał się niezawodnym egzekutorem.

Liverpool FC - Leeds United 2-0 - trwa I połowa

Bramki: 1-0 Salah (15. karny), 2-0 Matip (31.)

Aktualna tabelę Premier League znajdziesz TUTAJ .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Top 5 najszybszych goli tego sezonu. WIDEO Polsat Sport

ZOBACZ TAKŻE: