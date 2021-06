​Premier League. Kapitan zostaje na pokładzie. Fernandinho przedłużył umowę z Manchesterem City

Fernandinho od 2013 roku jest bardzo ważnym ogniwem Manchesteru City. Brazylijczyk stał się jednym z najlepszych defensywnych pomocników nie tylko w Premier League, ale i na całym świecie. Z "The Citizens" zdobył już cztery mistrzostwa Anglii, Puchar Anglii, sześć Pucharów Ligi Angielskiej oraz dwie Tarcze Wspólnoty. W ostatnim sezonie pełnił też funkcję kapitana zespołu.

36-letni piłkarz we wszystkich rozgrywkach wystąpił już w 350 spotkaniach ekipy z błękitnej części Manchesteru. - W mojej głowie jest myśl, że jeszcze nie wykonałem tutaj swojej pracy. Dlatego postanowiłem zostać na kolejny rok, by pomóc drużynie i klubowi w osiągnięciu celów. Uważam, że wciąż mamy pole do poprawy. Zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny pozostanie w Manchesterze to wielka przyjemność - powiedział Fernandinho, cytowany przez oficjalną stronę Manchesteru City.

- Wkład Fernandinho w sukcesy Manchesteru City jest nie do opisania. To wybitny piłkarz, jeden z najlepszych na świecie na swojej pozycji, a do tego wzorowy profesjonalista. Od 2013 roku stał się jednym z naszych kluczowych zawodników. Kapitan, lider. W drużynie mamy wielu utalentowanych młodych zawodników. Ważna jest obecność kogoś z taką wiedzą i doświadczeniem, jak Fernandinho - przyznał dyrektor sportowy Txiki Begiristain.

Manchester City nowy sezon Premier League zainauguruje wyjazdowym meczem z Tottenhamem (15 sierpnia).

