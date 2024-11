Prawdziwy koszmar, Real Madryt reaguje. Błyskawiczny komunikat

Real Madryt nieco niespodziewanie wpadł w małe kłopoty. Od początku sezonu gra "Królewskich" zdecydowanie odbiegała od tego, do czego zdążyli oni przyzwyczaić kibiców w poprzednim sezonie. Zgadzało się jednak to, co najważniejsze, a więc punkty. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego bowiem dość regularnie punktował kolejnych rywali, nawet jeśli styl tych zwycięstw daleki był od oczekiwanego przez najbardziej zagorzałych kibiców.

