Prawda wyszła na jaw. Włosi ujawniają, ile ma zarabiać reprezentant Polski

Polak kuszony był głównie przez angielski West Ham United. Nawet Łukasz Fabiański w mediach przyznawał, że faktycznie polecał działaczom sprowadzenie naszego zawodnika do klubu. Do transferu nie doszło, bo Zieliński deklarował miłość do Napoli i faktycznie było to widać w jego zachowaniu. Ta decyzja się opłaciła. Z klubem sięgnął bowiem po pierwsze od wielu lat mistrzostwo Włoch. Po fantastycznym sezonie zainteresowanie Polakiem zdecydowanie nie zmalało.