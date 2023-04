To o tyle interesujące, że mówimy tutaj o naprawdę bliskim współpracowniku Kuleszy, który dodatkowo ma od teraz w ogóle wyjść poza struktury PZPN-u . Jak dowiedział się dziennikarz "Przeglądu Sportowego" i Onetu Dariusz Dobek, Szefer ma powrócić do wyuczonego zawodu - zostanie radcą prawnym.

Piotr Szefer odchodzi z PZPN-u. Pracował tam 10 lat

Przygoda Piotra Szefera ze związkiem trwała dekadę - w 2013 roku został on pierwotnie spikerem młodzieżowej reprezentacji Polski, a następnie również pracował m.in. w roli koordynatora przy odbywających się w Polsce mistrzostwach Europy U-21 i mistrzostwach świata U-20 .

Piotr Szefer był jedną z kluczowych postaci kampanii Kuleszy

Jednym z przełomów w jego karierze był bez wątpienia rok 2021, kiedy to odegrał istotną rolę w kampanii Kuleszy przed wyborami na prezesa PZPN-u - kampanii jak widać bardzo skutecznej. Krótko po triumfie białostoczanina we wspomnianej elekcji znalazł się w biurze zarządu - i w ten sposób docieramy z powrotem w tej historii do kwietnia 2023.