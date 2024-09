Pożegnalny mecz Błaszczykowskiego i Piszczka z kolejną gwiazdą. Dla niej to też będzie wyjątkowy wieczór

W sobotnie popołudnie kibice zgromadzeni na Signal Iduna Park będą mieli okazję pożegnać z honorami Jakuba Błaszczykowskiego oraz Łukasza Piszczka. W wydarzeniu weźmie też udział wielki defensor, który dopiero co opuścił Borussię Dortmund .

Borussia Dortmund pożegna polski duet z honorami

Błaszczykowski w latach 2007-2015 uzbierał 253 mecze, w trakcie których zdobył dwa mistrzostwa Bundesligi, Puchar Niemiec i dwa krajowe superpuchary. Licznik spotkań Piszczka zatrzymał się zaś na 382 występach, a jego dorobek to dwa tytuły mistrzowskie, a także po trzy Puchary i Superpuchary Niemiec.

Już w maju Borussia Dortmund poinformowała o zorganizowaniu meczu pożegnalnego dla polskiego duetu, który odbędzie się 7 września o godzinie 17:00 . Z miejsca pojawiły się pierwsze nazwiska, które uświetnią ten dzień, by wspomnieć tylko o Juergenie Kloppie .

Hummels dołącza do obsady pożegnalnego meczu Polaków

Jak się okazuje, to jeszcze nie wszyscy. W czwartek swoją obecność potwierdził bowiem Mats Hummels .

Doświadczony środkowy obrońca rozegrał z Błaszczykowskim aż 184 mecze i to właśnie w jego zespole się znajdzie. Co ciekawe, z Piszczkiem wystąpił razem aż 231 razy.

Hummels ledwie w środę podpisał kontrakt z AS Roma po tym, jak pożegnał się z BVB po zakończeniu ubiegłego sezonu. Dla 35-latka będzie to zatem okazja do pożegnania się z trybunami Signal Iduna Park.