Nie wiadomo, kto jest źródłem tych szczegółowych doniesień, bo portal chroni swojego informatora, ale wiadomo, że w szeregach Spartaka Moskwa doszło do dużego przesilenia.

Sobolew i Abascal skoczyli sobie do gardeł. Trener reaguje! Co konkretnie się stało?

Główne role odegrało dwóch mężczyzn, napastnik 26-letni Aleksandr Sobolew, a także niewiele starszy szkoleniowiec, 34-letni Guille Abascal. Hiszpański trener zdołał wywalczyć sobie mocną pozycję w klubie, zresztą jeśli cofniemy się do wydarzeń z czerwca 2022 roku, to przekonamy się, że już wtedy uzyskał silny mandat. W wyścigu po fotel trenera stołecznego zespołu były piłkarz, który bardzo wcześnie zakończył karierę, miał aż ośmiu kontrkandydatów. Jednak to jego kandydatura ostatecznie uzyskała akceptację i parafowano dwuletni kontrakt.