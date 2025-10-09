Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pożar w domu Viniciusa, służby ruszyły z pomocą. Już podano przyczynę

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

W czwartek hiszpańskie media obiegły niezwykle niepokojące wieści - w podmadryckim Alcobendas, w posiadłości Viniciusa Juniora, wybuchł pożar. Służby na szczęście prędko poradziły sobie z ogniem i nawet już ustalono prawdopodobną przyczynę tego przykrego zamieszania. Straty - choć naturalnie wystąpiły - wydają się być mimo wszystko relatywnie niewielkie...

W domu Viniciusa Juniora wybuchł pożar
W domu Viniciusa Juniora wybuchł pożarGokhan Taner / Middle East Images / Middle East Images via AFP - x.com/telemadridAFP

Vinicius Junior przebywa obecnie daleko od swojego domu - można wręcz powiedzieć, że jest na drugim końcu świata, bowiem piłkarz bierze udział w zgrupowaniu reprezentacji Brazylii na Dalekim Wschodzie. W tym zakątku globu "Canarinhos" niebawem zmierzą się z Koreą Południową oraz Japonią.

Tymczasem w czwartkowy poranek stacja Telemadrid podała mocno niepokojące wieści dotyczące posiadłości gwiazdora Realu, która mieści się na obrzeżach stolicy Hiszpanii. W budynku wybuchł bowiem pożar.

Finlandia - Litwa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Pożar w domu Viniciusa. Ogień udało się na szczęście prędko opanować

Ogień pojawił się w saunie, która mieści się w piwnicy willi i miał strawić całe wspomniane pomieszczenie. Nim jednak żywioł się mocniej rozprzestrzenił, bezbłędnie zareagowały służby i co ciekawe akcję gaśniczą przeprowadzili... policjanci, którzy znaleźli się przypadkowo na miejscu szybciej niż straż pożarna. Strażakom tym samym pozostało potem jedynie zabezpieczenie miejsca zdarzenia i przewietrzenie całego budynku, bowiem dym wypełnił jego dwie kondygnacje.

Koniec końców na szczęście nikomu się nic nie stało - udało się też ustalić najprawdopodobniejszą przyczynę pojawienia się płomieni i wygląda na to, że miało to związek ze spięciem w instalacji elektrycznej.

Vinicius powróci do Madrytu na mecz z Getafe

Ostatecznie wygląda na to, że "Vini" nie będzie musiał awaryjnie opuszczać zgrupowania - i już niebawem może on zagrać z azjatyckimi zespołami. Do gry w barwach "Królewskich" powróci 19 października, kiedy to podopieczni Xabiego Alonso spróbują swoich sił z Getafe.

Zobacz również:

Jakub Piotrowski i jego partnerka zostali rodzicami
Sportowe życie

Reprezentant pilnie opuścił zgrupowanie. Potem przekazano radosne wieści

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Vinicius Junior chce do końca kariery grać w Realu Madryt. Kontraktu jednak nie przedłużył...
Vinicius JuniorOSCAR DEL POZO / AFPAFP
Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt
Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu MadrytJAVIER SORIANOAFP
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja