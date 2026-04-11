Pożar na stadionie słynnego klubu. Potężne straty. Nadali oficjalny komunikat

Bartłomiej Wrzesiński

Zawodnicy FC Basel w sobotni wieczór mieli podejmować na swoim stadionie FC Thun, sensacyjnego lidera szwajcarskiej ekstraklasy, pewnym krokiem zmierzającego do historycznego mistrzostwa kraju. Do meczu jednak nie doszło. W piątkowy wieczór na stadionie w Bazylei wybuchł pożar, który spowodował bardzo duże straty materialne. Ustalono już nowy termin spotkania.

FC Basel jest klubem, który przed laty absolutnie zdominował rywalizację w Szwajcarii, z powodzeniem grając również w europejskich pucharach. O potencjale tej drużyny boleśnie przekonał się m.in. Lech Poznań. "Kolejorz" w sezonie 2015/16 dokonał nie lada sztuki, przegrywając ze Szwajcarami aż czterokrotnie - w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz fazie grupowej Ligi Europy. Poznaniaków w tamtym sezonie trenował najpierw Maciej Skorża, a później aktualny selekcjoner polskiej kadry Jan Urban.

Jest już pewnym, że drużyna z Bazylei nie odrobi mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed rokiem. Ich sytuacja nie jest jednak najgorsza - na sześć spotkań przed końcem sezonu FC Basel zajmuje czwarte miejsce w tabeli i ma duże szanse na grę latem w europejskich pucharach.

Na sobotni wieczór zaplanowano mecz z rewelacyjnym beniaminkiem zmierzającym po pierwszy historii mistrzowski tytuł FC Thun. Wiadomo już, że spotkanie się nie odbędzie. Wszystko przez pożar, który w piątkowy wieczór wybuchł na stadionie drużyny z Bazylei.

Pożar na stadionie FC Basel. Sobotni mecz momentalnie przełożono

Jak poinformował szwajcarski klub, pożar wybuchł w szatni drużyny gospodarzy w piątkowy wieczór. W wyniku działania żywiołu zanotowano "poważne szkody", a całkowitemu zniszczeniu miała ulec szatnia pierwszej drużyny FC Basel. Zniszczeniu uległ również sprzęt zawodników.

Co istotne, klub oficjalnie potwierdził, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Straty materialne są jednak poważne. Prócz szatni gospodarzy oraz sprzętu zawodników w postaci butów czy koszulek, znaczącemu uszkodzeniu uległy również sprzęt techniczny oraz medyczny. Podobnie wygląda sytuacja z pomieszczeniami przeznaczonymi dla sztabu szkoleniowego. Problem jest również z prysznicami i instalacjami sanitarnymi.

W obliczu takiej sytuacji klub złożył do szwajcarskiej federacji oficjalny wniosek o przełożenie spotkania z Thun. Działacze przychylili się do tej prośby. Ustalono już nowy termin zaległego meczu, który ma odbyć się w sobotę 18 kwietnia o godz. 20:30.

nowoczesny stadion piłkarski z niebieskimi i czerwonymi trybunami, na których widoczny jest napis 'F.C. Basel', zielona murawa boiska oraz kilka osób przygotowujących pole gry
St. Jakob-Park w BazyleiPhoto by TOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
