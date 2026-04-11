Pożar na stadionie słynnego klubu. Potężne straty. Nadali oficjalny komunikat

FC Basel jest klubem, który przed laty absolutnie zdominował rywalizację w Szwajcarii, z powodzeniem grając również w europejskich pucharach. O potencjale tej drużyny boleśnie przekonał się m.in. Lech Poznań. "Kolejorz" w sezonie 2015/16 dokonał nie lada sztuki, przegrywając ze Szwajcarami aż czterokrotnie - w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz fazie grupowej Ligi Europy. Poznaniaków w tamtym sezonie trenował najpierw Maciej Skorża, a później aktualny selekcjoner polskiej kadry Jan Urban.

Jest już pewnym, że drużyna z Bazylei nie odrobi mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed rokiem. Ich sytuacja nie jest jednak najgorsza - na sześć spotkań przed końcem sezonu FC Basel zajmuje czwarte miejsce w tabeli i ma duże szanse na grę latem w europejskich pucharach.

Na sobotni wieczór zaplanowano mecz z rewelacyjnym beniaminkiem zmierzającym po pierwszy historii mistrzowski tytuł FC Thun. Wiadomo już, że spotkanie się nie odbędzie. Wszystko przez pożar, który w piątkowy wieczór wybuchł na stadionie drużyny z Bazylei.

Pożar na stadionie FC Basel. Sobotni mecz momentalnie przełożono

Jak poinformował szwajcarski klub, pożar wybuchł w szatni drużyny gospodarzy w piątkowy wieczór. W wyniku działania żywiołu zanotowano "poważne szkody", a całkowitemu zniszczeniu miała ulec szatnia pierwszej drużyny FC Basel. Zniszczeniu uległ również sprzęt zawodników.

Rozwiń

Co istotne, klub oficjalnie potwierdził, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Straty materialne są jednak poważne. Prócz szatni gospodarzy oraz sprzętu zawodników w postaci butów czy koszulek, znaczącemu uszkodzeniu uległy również sprzęt techniczny oraz medyczny. Podobnie wygląda sytuacja z pomieszczeniami przeznaczonymi dla sztabu szkoleniowego. Problem jest również z prysznicami i instalacjami sanitarnymi.

W obliczu takiej sytuacji klub złożył do szwajcarskiej federacji oficjalny wniosek o przełożenie spotkania z Thun. Działacze przychylili się do tej prośby. Ustalono już nowy termin zaległego meczu, który ma odbyć się w sobotę 18 kwietnia o godz. 20:30.

St. Jakob-Park w Bazylei Photo by TOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Na miejscu działa Straż Pożarna i Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP | Zdjęcie ilustracyjne NewsLubuski East News

