Polski Związek Piłki Nożnej 13 września poinformował o zwolnieniu Fernando Santosa . Nasza kadra była świeżo po bolesnej porażce 0:2 z Albanią w Tiranie. Ani wyniki, ani styl gry nie były dobre, piłkarze wyglądali na zmęczonych współpracą z portugalskim szkoleniowcem. Cezary Kulesza chciał tą decyzją ratować kwestię bezpośredniego awansu na EURO 2024, co i tak z Michałem Probierzem się nie udało. "Biało-Czerwoni" muszą szykować się na marcowe baraże. Pierwszym naszym rywalem będzie Estonia (21.03). W przypadku wygranej czeka nas konfrontacja o wszystko ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia na jego terenie (26.03).

Z kolei Santos przewrócił już kartkę z napisem "reprezentacja Polski" i znalazł sobie nowego pracodawcę . Został nim turecki Besiktas . 69-latek podpisał z klubem ze Stambułu kontrakt do 30 czerwca 2025 roku. Jest już czwartym trenerem tego zespołu w tym sezonie po Senolu Gunesie, Buraku Yilmazie i Rizie Calimbayu. Cierpliwość zarządu może więc w teorii wyczerpać się nieco szybciej niż ta Kuleszy.

Santos wrócił do futbolu klubowego po niemal czternastu latach spędzonych w kadrach narodowych Grecji (2010-14), Portugalii (2014-22) i wspomnianej Polski. Ostatnim klubem, jaki prowadził był Aris Saloniki od września 2007 r. do czerwca 2010 r.

Tomasz Hajto: Fernando Santos idealnie zepsuł to, co można było zepsuć. WIDEO

Tomasz Hajto: Fernando Santos idealnie zepsuł to, co można było zepsuć. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Fernando Santos zadebiutował w Besiktasie. Okazałe zwycięstwo na start

Jego pierwszym wyzwaniem w nowym etapie kariery było starcie z piątym w tabeli Rizesporem. Besiktas był szósty, więc zapowiadało się wyrównane spotkanie, jednak podopieczni byłego selekcjonera "Biało-Czerwonych" szybko pokazali, że chcą mu zaimponować. Już w 4. minucie gola strzelił Milot Rashica . Po upływie pół godziny gry gospodarze trafili do siatki na 1:1, ale trafienie Adolfo Gaicha nie zostało zaliczone.

W ostatnim kwadransie pierwszej połowy to znowu goście przejęli inicjatywę i wykorzystali to, zdobywając bramkę do szatni na 2:0. Semih Kilicsoy wykorzystał podanie Demira Ege Tiknaza. 18-letni turecki napastnik dał o sobie znać ponownie na samym początku drugiej części rywalizacji i w 46. minucie było już 3:0. Drużyna przyjezdnych mimo "znokautowania" oponentów nie zamierzała się zatrzymywać. Kilicsoy tym razem postanowił wcielić się w rolę asystenta. W 79. minucie dostarczył futbolówkę Cenkowi Tosunowi, który ustalił rezultat na 4:0.