Powracający ter Stegen czy Szczęsny? Hiszpanie są pewni. Taka będzie decyzja Flicka

Pod koniec września Marc-Andre ter Stegen zerwał więzadło rzepki. Kontuzja ta wyeliminowała go z treningów na długi czas przez co FC Barcelona musiała szukać bramkarza w jego miejsce. Wybór padł na przebywającego na sportowej emeryturze Wojciecha Szczęsnego, który specjalnie dla klubu ze stolicy Katalonii wznowił karierę. Mimo początkowej roli zmiennika dla Inakiego Peni 35-latek na początku roku wskoczył między słupki. Od tamtej pory to on jest podstawowym golkiperem drużyny.

