Świetny początek młodych Polaków. Teraz zacznie się prawdziwe granie

To jednak dopiero początek eliminacji, a prawdziwe schody zaczną się teraz. Faworytem do wygrania grupy i bezpośredniego awansu są oczywiście Niemcy, ale tę promocję do finałowego turnieju EURO w 2025 roku dostaną też trzy reprezentacje z dziewięciu z drugich miejsc, z najlepszym bilansem punktowym. Pozostałe zagrają w barażach. O tę drugą lokatę powinni walczyć: Polacy, Bułgarzy i młody zespół Izraela. No chyba, że... Biało-Czerwoni będą kontynuowali swój szalony początek.