Trwa budowa reprezentacji Niemiec na przyszłoroczne mistrzostwa Europy (14 czerwca - 14 lipca), które odbędą się właśnie u naszych zachodnich sąsiadów. 10 września zwolniony z posady selekcjonera został Hansi Flick. Po świetnym etapie kariery trenerskiej w Bayernie Monachium wydawało się, że jest idealnym kandydatem do poprowadzenia "Die Mannschaft" do świetnego wyniku na EURO. Kolejne remisy i porażki w meczach towarzyskich skróciły jednak cierpliwość zarządu DFB.

Niemiecka kadra w dalszym ciągu przygotowuje się do turnieju poprzez rozgrywanie sparingów, nie biorąc udziału w eliminacjach. W sobotę 18 listopada zagra na Stadionie Olimpijskim w Berlinie z Turcją , a trzy dni później pojedzie na Ernst-Happel-Stadion do Wiednia, by zmierzyć się z Austrią .

Nie znalazło się póki co miejsce do powracającego do pełni zdrowia Manuela Neuera - zapewne stanie się to przy okazji marcowych meczów. Zaznaczmy, że powołani po raz pierwszy Blaswich i Bumann to właśnie bramkarze.