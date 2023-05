Powiedziała "pas" i pożegnała się z reprezentacją. Ma dopiero 21 lat

Zofia Buszewska 5 kwietnia skończyła 21 lat. Kobieta dwadzieścia razy wystąpiła w seniorskiej reprezentacji Polski. Piłkarka zdobyła zaufanie w oczach trenerki "biało-czerwonych", bowiem regularnie była powoływana do kadry. Sportsmenka w przeszłości reprezentowała barwy GKS Katowice , a także grała w juniorskich zespołach Madyka Konin .

Piłkarka żegna się z futbolem."Nie myślałam, że nadejdzie tak szybko"

"Czy to właściwy moment? Taki chyba nigdy nie nadejdzie. Ale nie myślałam, że nadejdzie tak szybko. Piłce zawdzięczam wiele. Przeżyłam z nią i dzięki niej wspaniałe chwile, ale też te trudniejsze, które ukształtowały mój charakter. Pewnie, gdyby nie moja odwaga, nadal bym w tym trwała, zatracając w pewnym sensie siebie. A ktoś mądry powiedział: masz jedno życie, zadbaj w nim przede wszystkim o siebie " - zaczęła swoją wypowiedź była już reprezentantka Polski.

Kobieta przekazała fanom, że sport wciąż jest jej wielką pasją, jednak w ostatnich latach, przestała czerpać radość z gry. "Futbol pozostanie moją pasją. Do tej pory przecież stanowił on większą część mojego życia. Ale jest wiele aspektów w naszej kobiecej piłce, które skutecznie i sukcesywnie zabierały moją radość z grania. Zbyt wiele. Mogłabym w tym momencie rozpisać się bardziej, ale... po co? Każdy, kto był nawet na chwilę w tym środowisku, wie, o czym mowa..." - dodała.