Nicola Zalewski znów wyszedł w podstawowym składzie AS Roma. Tym razem reprezentant Polski zaczął spotkanie z Dynamem Kijów, które wspólnie z kolegami wygrał 1:0. Tym razem we włoskich mediach w kontekście naszego wahadłowego można wyczuć umiarkowany optymizm, a noty już nie są takie złe, jak to bywało ostatnio. "Zaczął źle, ale potem było już naprawdę pozytywnie" - napisano na portalu "Romatoday.it".