Poważne wzmocnienie Rakowa Częstochowa. Wykupi gwiazdę ligowego rywala

Raków Częstochowa podczas przygotowań do nowego sezonu doznał poważnego ciosu. Bardzo groźnej kontuzji kolana nabawił się bowiem Ivi Lopez , który wypadł z gry na kilka miesięcy. Wobec tego drużyna prowadzona przez Dawida Szwargę musi zmierzyć się z wyzwaniem zastąpienia swojej największej gwiazdy. Ta sztuka z pewnością nie będzie łatwa. Działacze Rakowa jednak przeczesując uważnie rynek, trafili na jedną okazję transferową.

Raków zwrócił swój wzrok w kierunku swojego ligowego rywala. Konkretnie chodzi o Śląsk Wrocław, który do ostatnich chwil musiał bić się o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. W drużynie prowadzonej przez Jacka Magierę były jednak postaci, które wyraźnie się wyróżniały. Jedną z nich w minionym sezonie był John Yeboah , który po zakończeniu sezonu dał znać władzom o tym, że chce zmienić klub tego lata, gdy nie stawiał się na treningi zespołu .

Wielki transfer Rakowa Częstochowa

Sytuację wykorzystać mają mistrzowie Polski. Zdaniem Marcina Torza z "Super Expressu" transfer Yeboaha do Rakowa znajduje się na ostatniej prostej. Kwota podstawowa, jaką "Medaliki" zapłacą za Yeboaha jest nadspodziewanie niska. Według informacji przekazywanych przez dziennikarza Raków ma bowiem przelać na konto Śląska zaledwie 1,5 miliona euro. Pozostałe dodatkowe pieniądze zapisano w formie bonusów. Do finalizacji ruchu pozostały już tylko testy medyczne. To wszystko w obliczu tego, że Raków zobowiązany jest zapłacić karę za niewypełnienie limitów dotyczących młodzieżowców. Ta wynosi aż dwa miliony złotych czyli niecałe 0,5 miliona euro.