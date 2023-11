Poważne problemy reprezentanta Polski. Konieczne będzie wypożyczenie?

Dawid Kownacki bardzo mocno zapracował na swój transfer do Werderu Brema. Polak poprzednim sezonem na zapleczu niemieckiej Bundesligi w pełni zasłużył na całe zainteresowanie, jakie go spotyka. Niestety jednak przenosiny do lepszej ligi okazały się być, jak na razie, skokiem na zbyt głęboką wodę. Polak w Werderze nie gra tyle, ile by chciał. Wobec tego według Niemców będzie on szukał wypożyczenia.