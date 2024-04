Samochód prowadzony przez Hiszpana już dawno dojechał bezpiecznie do mety i zapewnił sobie tytuł najlepszej ekipy w Niemczech, walczy już jedynie o rekord bez porażek oraz Ligę Europy i Puchar Niemiec. Z kolei Bayern latem wzmocniony przez Harry'ego Kane'a obecnie liczy się już jedynie w grze o Ligę Mistrzów. Z pewnością nie jest to żaden wstyd, bo wygranie akurat tych rozgrywek, jest największym możliwym klubowym przywilejem w piłce nożnej.

Bayern Monachium w trudnym położeniu. Występ gwiazdy pod znakiem zapytania

Droga Bayernu do tytułu od ćwierćfinału z pewnością nie jest usłana różami. Na etapie 1/4 finału zespół z Bawarii trafił bowiem na Arsenal , który po losowaniu fazy pucharowej uważany był raczej za faworyta tego dwumeczu. Ostatecznie dalej awansowali Niemcy, wygrywając w dwumeczu 3:2. W półfinale rywal będzie jeszcze trudniejszą do przeskoczenia przeszkodą, tam bowiem czeka już Real Madryt , a więc według wielu ekspertów królowie tych rozgrywek, niezależnie od formy.

Nie ma wątpliwości, że Thomas Tuchel chciałby we wtorek wystawić swój wymarzony skład, a wiele wskazuje na to, że nie będzie mu to dane. Sobotni mecz ligowy jedynie na trybunach spędził bowiem Jamal Musiala , który znów poczuł ból. Z kolei Matthijs de Ligt nabawił się problemów z więzadłem w kolanie, a Konrad Laimer skręcił kostkę i doznał urazu torebki stawowej. Cała trójka nie brała udziału w niedzielne sesji treningowej . Są też jednak dobre informacje.

Do pracy z grupą wrócili bowiem Serge Gnabry oraz Leroy Sane, którzy we wtorek mają być gotowi do gry. Po stronie Realu Madryt nowych problemów nie ma. Jasne jest jedynie to, że w tym dwumeczu na pewno nie zagrają Thibaut Courtois oraz David Alaba. Carlo Ancelotti odzyskał już jednak Ferlanda Mendy'ego, który nie mógł zagrać w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych przez przeciążenie mięśniowe, a w piątek pierwszy raz od kontuzji 90 minut na murawie spędził Eder Militao. O tym, na jakie jedenastki zdecydują się obaj szkoleniowcy, dowiemy się we wtorek po godzinie 19:00. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21:00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, a relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.