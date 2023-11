Potworne wieści dla "Lewego" i Barcelony. Koszmar w najgorszym momencie

W trakcie meczu Hiszpania - Gruzja w el. Euro 2024 groźnie wyglądającej kontuzji kolana doznał Gavi. Jeden z liderów Barcelony opuścił murawę w 26. minucie gry. Wedle wstępnych prognoz w tym roku raczej nie wróci już do rywalizacji. Dla pogrążonych w kryzysie mistrzów Hiszpanii to fatalna wiadomość w perspektywie pościgu za Realem Madryt i batalii o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.