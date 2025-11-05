Potwierdziły się doniesienia ws. Piszczka, wszystko jasne. Szykuje się zwrot akcji

Przez długi czas Wieczysta Kraków była prawdziwym objawieniem Betclic 1. Ligi. Beniaminek pod dowództwem Przemysława Cecherza z każdą kolejką powiększał swój dorobek punktowy i stał się realnym kandydatem do walki o PKO BP Ekstraklasę. Mimo to drużyna w końcu zaczęła zaliczać nieco gorszy czas, co poskutkowało zwolnieniem wspomnianego szkoleniowca.

Jego miejsca zajął Gino Lettieri, lecz Włoch nie zbawił Wieczystej. Podczas swojego pobytu w klubie poprowadził drużynę w zaledwie trzech spotkaniach i zdobył tylko punkcik. W związku z tym działacze postanowili kolejny raz w tym sezonie pożegnać się ze szkoleniowcem i poszukać nowego.

W mediach niezwykle głośno było o rzekomym zainteresowaniu krakowskiego klubu Łukaszem Piszczkiem. W końcu były reprezentant Polski ma już za sobą pracę m.in. w Borussii Dortmund, gdzie był asystentem Nuriego Sahina. Do tego jest grającym trenerem trzecioligowego LKS-u Goczałkowice-Zdrój.

Plotki te okazały się jednak prawdziwe, a najnowsze informacje w tym temacie przekazali Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski. Zdaniem pierwszego z wymienionych Wieczysta negocjowała z legendarnym defensorem, lecz bez skutków.

- W ostatnich dniach negocjowano dość mocno zatrudnienie Łukasza Piszczka. Był on opcją, a Piszczek też brał pod uwagę, że mógłby trafić do Wieczystej. Ostatecznie ten temat upadł. W ostatnich dniach były rozmowy i negocjacje - powiedział w jednym z programów Meczyków.

Sensacyjny zwrot akcji ws. Piszczka. Jest nowy chętny

Co ciekawe, do gry o 40-latka włączyć się miał nowy zespół, a dokładniej GKS Tychy. Zdaniem Wiśniowskiego coś może być na rzeczy, bowiem zdecydował się zapytać samego zainteresowanego. Ten nie zdementował tych informacji.

- Stwierdziłem, że zapytam u źródła i odezwałem się do Łukasza Piszczka. Nie zdementował tej informacji, co mnie trochę zaskoczyło. Coś tam się ewidentnie gotowało i być może się jeszcze gotuje. Czas najwyższy, żeby zobaczyć go w roli pierwszego trenera - mówił.

Po 15. kolejkach GKS Tychy zajmuję 15. miejsce w ligowej tabeli Betclic 1. Ligi z 12 punktami na koncie. Następne spotkanie rozegra w niedzielę 9 listopada przeciwko Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

