Potwierdzają się doniesienia ws. Ronaldo. Jednak koniec, wystarczyło zdjęcie

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Spore poruszenie w piłkarskim środowisku wywołał niedawno Cristiano Ronaldo. Niezadowolony Portugalczyk postanowił zastrajkować i opuścić dwa spotkania swojego zespołu. We wtorek nadeszły nowe informacje w sprawie. Legendarny zawodnik zamieścił zdjęcie w mediach społecznościowych. Następnie do akcji wkroczyli dziennikarze z ojczyzny doświadczonego gracza. Dzięki nim już wiadomo, co stanie się dalej.

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoAFPAFP

Cristiano Ronaldo od ponad trzech lat zachwyca saudyjskich kibiców grą w tamtejszej lidze. W barwach Al-Nassr pokazuje się z dobrej strony. Do pełni szczęścia brakuje jednak póki co choćby jednego trofeum. Nawet pomimo tego, 41-latek wokół siebie potrafi zrobić niemały szum. O Portugalczyku głośno zrobiło się zwłaszcza kilka dni temu. Gwiazdor postawił na strajk i zapowiedział, że nie weźmie udziału w najbliższej potyczce swojej ekipy. Powód? Niepokojąca z punktu widzenia zawodnika sytuacja na Półwyspie Arabskim.

"Cristiano Ronaldo jest niezadowolony ze sposobu, w jaki PIF (Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej) zarządza klubem, który reprezentuje od trzech lat, zwłaszcza w porównaniu do sposobu, w jaki traktowane są konkurencyjne kluby, również zarządzane przez ten sam fundusz" - meldowała portugalska A Bola, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Niezadowoleni byli zwłaszcza kibice. Początkowo wydawało się, że gwiazdor wróci po jednym odpuszczonym spotkaniu. Ten jednak pozostał nieugięty.

Czekano prawie pół wieku, teraz wystarczy kilka lat? Alarm dla "Lewego"

Cristiano Ronaldo kończy strajk w Arabii. Niebawem wróci do gry

Koledzy co prawda poradzili sobie bez niego, ale publiczność kupiła bilety między innymi po to, by podziwiać 41-latka biegającego za futbolówką. Wreszcie we wtorek przyszły dobre informacje. Na instagramowym profilu piłkarza pojawiło się zdjęcie, w którym ten pozuje w sportowym t-shircie jakby właśnie zmierzał na trening. Do akcji znów wkroczyli żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego. Ogłosili oni koniec. Rzecz jasna nie kariery Cristiano Ronaldo, a kilkudniowego bojkotu.

"Ma wrócić do gry w ten weekend w meczu z Al Fateh, co oznacza jego pełną reintegrację z drużyną. Jego dostępność w środowym meczu Ligi Mistrzów w Turkmenistanie pozostaje niepewna, ale kluczowa informacja jest jasna - wrócił" - przekazał portal "beinsports.com", powołujący się na portugalskie media. Fani 41-latka mogą więc oficjalnie odetchnąć z ulgą. Jeżeli doniesienia się potwierdzą, to liczba opuszczonych przez "CR7" potyczek zatrzyma się na dwóch.

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Czy zagrają jeszcze kiedyś w jednej drużynie?
La Liga

Problemy kapitana Barcelony, z pomocą ruszył Lewandowski. Teraz prawda wyszła na jaw

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoFAYEZ NURELDINE/AFP/East NewsEast News
Cristiano Ronaldo i Stefano Pioli
Cristiano Ronaldo i Stefano PioliFAYEZ NURELDINE/AFPAFP
Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoFAYEZ NURELDINE / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja