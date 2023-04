Potężny skandal z udziałem polskich sędziów. Raczkowski odsłania kulisy

Paweł Raczkowski, Radosław Siejka, Adam Kupsik i Krzysztof Jakubik zostali zaproszeni do poprowadzenia ligowego meczu AEK Ateny - Aris Saloniki . Dotarli do Grecji, ale swej misji nie wypełnili. Tuż przed lądowaniem i potem na lotnisku - wedle ich wersji - zostali zaatakowani przez dwóch kibiców .

- Samo nagranie to jedna wielka manipulacja, która jest stworzona, by mnie oczernić. Nie chcę tego komentować, bo to jest sfabrykowane. Ale konia z rzędem temu, kto potrafi być spokojny i opanowany, gdy ktoś pluje mu w twarz, wyzywa rodzinę i popycha - mówi główny zainteresowany w rozmowie ze sport.pl .

Kto kłamie w sprawie Raczkowskiego? Ekspert od fonoskopii: Nagranie bez cech autentyczności

Raczkowski zapewnia, że agresorami od początku byli greccy kibice , ojciec i syn. Polski arbiter miał zostać opluty w twarz. Usłyszał też, że on i jego kompanii zostaną "zniszczeni" , a sprawa trafi do mediów.

- Na miejscu zostałem z tym wszystkim sam, nikt tam nam nie pomógł - opowiada Raczkowski. - Sędzia techniczny Aristotelis Diamantopoulos, który był łącznikiem, zrobił wszystko, byśmy incydentu nie zgłaszali na policję. Następnego dnia został sędzią głównym tego spotkania. Szef sędziów zakomunikował nam, że ze względu, iż kluby się nie zgadzają na nasze sędziowanie, odwołuje nas z meczu. To było na kilka godzin przed jego startem. Odpowiedziałem, że to kpiny. Poszedłem zadzwonić do szefa kolegium sędziów w Polsce. Jak wróciłem, to szef greckich sędziów zniknął. Już go nie widzieliśmy.